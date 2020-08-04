Стали известны подробности конфликта мигрантов с полицейскими в Москве

Мигрант, которого 1 августа пытались отбить у полицейских его земляки, при задержании ударил правоохранителя. После этого между сотрудниками полиции и находившимися поблизости приезжими возник конфликт. Об этом во вторник, 4 августа, сообщили агентству «Москва» в столичном главке МВД,

Как стало известно, инцидент произошел на рынке на Новоясеневском проспекте на юго-западе Москвы. Полицейские прибыли туда после того, как получили сообщение о парковке в неположенном месте. «Сотрудниками полиции был выявлен гражданин, который при проверке документов нанес удар рукой по лицу находившемуся на службе в форменной одежде полицейскому», — уточнили в МВД.

После этого за него вступились его земляки. В результате участников конфликта доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В настоящее время по факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статье 116 УК РФ («Побои») и статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее в августе в сети появилось видео, на котором был запечатлен инцидент. Сообщалось, что после конфликта на рынке начался полицейский рейд — задержаны десятки людей, в основном уроженцы Таджикистана.

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