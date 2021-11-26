Стали известны подробности несостоявшегося заказного убийства в Москве

Telegram-канал «112» раскрыл подробности несостоявшегося заказного убийства бизнесмена в Москве.

Как стало известно, совершить преступление должен был 26-летний Артур Панин, прибывший из Санкт-Петербурга. Заказ на убийство 60-летнего Сергея Загребельного он получил через интернет.

Уточняется, что в настоящий момент бизнесмен находится в безопасном месте. Следователи устанавливают личность заказчика. Поскольку заказ был анонимным, не исключается, что злоумышленник попытается повторить попытку.

Ранее в пятницу, 26 ноября, стало известно, что спасению Загребельного поспособствовала 50-летняя соседка. Женщина заметила подозрительного мужчину в черной одежде и медицинской маске рядом с его домом и вызвала полицию.