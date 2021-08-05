Стали известны подробности о жертвах московских сатанистов

Раскрыты имена жертв московских сатанистов Андрея Трегубенко и Ольги Большаковой. Подробности о погибших публикует Telegram-канал «Mash на Мойке».

27-летние москвичка Виктория Зайцева и петербуржец Платон Степанов пропали без вести летом 2016-го года. Известно, что обоих Трегубенко и Большакова до этого приглашали их в Карелию за компанию.

В последний раз Степанов выходил на связь в районе Приозерска. Его родственники знали, что он собирался в поход с московскими друзьями. Молодой человек отправил им сообщение, что прибыл на место. По данным канала, Степанов был известен в оккультной «тусовке» под псевдонимом Вильгельм Торквемада.

Зайцева познакомилась с Трегубенко на встрече клуба «Легион тьмы». В итоге она влюбилась в своего будущего убийцу. Москвичка пообещала преступнику, что поможет ему совершить жертвоприношение человека. Вместе они отправились в лес. Там на озере девушку убили, а затем ее тело закопали.

Ранее стало известно, что пара московских сатанистов призналась в ритуальных убийствах, расчленении и каннибализме. Изначально их задержали из-за наркотиков, но в отделении полиции они раскрыли детали остальных своих преступлений. Их жертв многие годы считали пропавшими без вести.

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