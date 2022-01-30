Стали известны подробности падения школьницы из окна 22-го этажа в Москве

Стали известны подробности падения школьницы из окна 22-го этажа на юге Москве. Их раскрыл в своем Telegram-канале РЕН ТВ.

Несчастный случай произошел в одном из домов на Загорьевской улице. Школьница вышла на балкон вместе со своей подругой, после чего внезапно сорвалась и упала вниз. Ей удалось остаться в живых, несмотря на падение с большой высоты. Подростка доставили в больницу.

Также стало известно, на момент произошедшего 14-летняя девочка находилась на вечеринке и была в состоянии алкогольного опьянения. После падения врачи диагностировали у нее сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, а также травму живота и ушибы.

Ранее столичные врачи спасли 59-летнего мужчину, выжившего после падения с 20-го этажа на севере Москвы.