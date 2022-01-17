В Москве мужчина выжил после падения с 20-го этажа

Столичные врачи спасают 59-летнего мужчину, выжившего после падения с 20-го этажа на севере Москвы. Об это сообщает MK.RU.

По данным источника, пострадавшего обнаружили возле дома на Фестивальной улице. Его госпитализировали с тяжелыми травмами и переломами. Сам потерпевший сообщил, что является жителем этого дома и выпал из окна своей квартиры.

Однако выяснилось, что окна в его квартире были закрыты, поэтому откуда именно упал мужчина, пока точно не установлено. У него также изъяли книжку с номерами телефонов и записку: «В моей смерти прошу никого не винить». Сообщается, что в последние годы москвич страдал онкологическим заболеванием поджелудочной железы, а недавно заболел коронавирусом.

Ранее несовершеннолетняя жительница подмосковного Чехова выпала из окна девятого этажа многоквартирного дома на Подольской улице.