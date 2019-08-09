Стали известны последствия шторма в Москве

Штормовой ветер, который был в Москве в ночь на 9 августа, повалил в городе 27 деревьев и повредил три автомобиля. Об этом сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает «Интерфакс».

«К счастью, не все прогнозы погоды оправдались, и ветер на территории Москвы достигал 17 метров в секунду. Осадков выпало при прогнозируемых 23 миллиметров где-то 14 миллиметров», — сказал чиновник.

По его словам, днем 9 августа интенсивность дождей снизится, но в то же время увеличится скорость ветра, которая может достигнуть 25 метров в секунду. Бирюков призвал горожан и гостей столицы быть внимательными и попросил автомобилистов не парковаться у рекламных конструкций и деревьев.

О надвигающемся на Москву шторме столичные власти и экстренные службы проинформировали горожан вечером 8 августа. Для этого были задействованы различные средства — социальные сети, в том числе аккаунт мэра Сергея Собянина в Twitter, информационные табло в поездах метро, громкоговорители, СМС-рассылки и даже федеральные телеканалы.

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