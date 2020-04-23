Стали известны последствия штормового ветра в Москве

Штормовой ветер, который обрушился на Москву в минувшие сутки, повалил в разных районах города 210 деревьев. О последствиях непогоды РИА Новости сообщил в четверг, 23 апреля, представитель экстренных служб столицы.

Как стало известно, больше всего от сильного ветра пострадал Восточный административный округ Москвы — там обнаружили 64 поваленных дерева. Также последствия шторма заметили на юго-востоке (47 поваленных деревьев), юго-западе (31 дерево) и юге (25 деревьев) столицы.

Кроме того, по словам собеседника агентства, ущерб был нанесен и столичным автомобилистам: в результате непогоды различные повреждения получили 64 машины.

Очевидцы также сообщали о поврежденных крышах, остановках общественного транспорта, дорожных знаках и светофорах. Так, по данным Telegram-канала «Московские новости», на проспекте Мира в районе Ростокино ветер сорвал часть крыши с жилого дома, а на Улице 1905 года — повредил конструкцию с дорожными указателями, из-за чего проезд по трассе был временно ограничен. На Автозаводской улице в результате непогоды был поврежден светофор.

Ранее синоптики предупредили жителей столицы, что среда, 22 апреля, может оказаться самым ветреным днем в Москве в XXI веке. На протяжении дня в городе действовало экстренное предупреждение, порывы ветра в некоторых районах достигали 22 метров в секунду.

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