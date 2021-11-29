Сегодня в 15:21
1 мин.

Стало известно место похорон Александра Градского

Новости /
Стало известно место похорон Александра Градского
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Народного артиста России Александра Градского похоронят в столице на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что место захоронения выбрано с учетом пожеланий близких артиста.

Ранее стало известно, что Градский скончался от инфаркта головного мозга в нейрореанимации московской клиники. В больницу его госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт.

Представители Первого канала сообщили, что показ десятого сезона шоу «Голос» продолжится в память о Градском, который был наставником программы.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2021 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.