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Стало известно место похорон Александра Градского
Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com
Народного артиста России Александра Градского похоронят в столице на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.
Собеседник издания отметил, что место захоронения выбрано с учетом пожеланий близких артиста.
Ранее стало известно, что Градский скончался от инфаркта головного мозга в нейрореанимации московской клиники. В больницу его госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт.
Представители Первого канала сообщили, что показ десятого сезона шоу «Голос» продолжится в память о Градском, который был наставником программы.