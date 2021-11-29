Стало известно место похорон Александра Градского

Народного артиста России Александра Градского похоронят в столице на Ваганьковском кладбище. Об этом сообщил «Московский комсомолец» со ссылкой на источник.

Собеседник издания отметил, что место захоронения выбрано с учетом пожеланий близких артиста.

Ранее стало известно, что Градский скончался от инфаркта головного мозга в нейрореанимации московской клиники. В больницу его госпитализировали 26 ноября с подозрением на инсульт.

Представители Первого канала сообщили, что показ десятого сезона шоу «Голос» продолжится в память о Градском, который был наставником программы.