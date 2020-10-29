Стало известно о боксере-насильнике в Подмосковье

Правоохранительные органы Московской области начали поиск гражданина Белоруссии, подозреваемого в изнасиловании в Королеве. Об этом стало известно РЕН ТВ.

Накануне, 28 октября, силовики выследили и попытались задержать мужчину, однако он оказал сопротивление и сбежал. Теперь его ищут по всему Подмосковью.

По данным телеканала, белорус подозревается в грабежах и двух изнасилованиях. Ему на вид 30 лет, рост 170-175 сантиметров, рыжая борода, ранее занимался боксом. Одет в черную шапку, черную куртку и светлые кроссовки.

Подозреваемый родился в Витебске, в последнее время проживал в Московской области.

Ранее в октябре сообщалось, что 22-летнюю москвичку ограбили и попытались изнасиловать за одну ночь. Девушка вышла из кафе на Тверской улице и села в такси. В какой-то момент водитель начал приставать к ней и принуждать к сексуальным действиям. Ее спас случайный прохожий. Он выслушал пострадавшую, а затем украл у нее смартфон.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!