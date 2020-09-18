Стало известно о летальности коронавируса в Москве в августе

Уровень летальности от коронавируса в Москве в августе составил 5,06 процента. Именно в такой доле случаев инфекция стала основной или сопутствующей причиной гибели пациентов. Об этом сообщается на официальном сайте Депздрава столицы.

При этом уровень летальных исходов, при которых коронавирус становился основной причиной смерти, составил 2,42 процента, или 431 человек. Сопутствующим заболеванием COVID-19 стал в 916 случаях.

Как рассказал в эфире телеканала «Россия-1» мэр Москвы Сергей Собянин, от инфекции привились уже 700 добровольцев. Его слова передает РИА Новости. Всего на тестирование прививки получены заявки от 60 тысяч человек при необходимом количестве в 42 тысячи.

Вакцинация в столице началась 9 сентября. Она будет проводиться в два этапа: сначала добровольцам введут первый компонент прививки, а через 21 день — второй.

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