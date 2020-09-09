В Москве началась вакцинация от коронавируса

Вакцинация будет проводиться в два этапа: сначала добровольцам введут первый компонент вакцины, а через 21 день — второй. Компоненты отличаются входящими в их состав активными веществами — это сделано для усиления иммунной защиты организма.

Ракова также отметила рост числа желающих сделать прививку от коронавируса. Заявки подали уже более 35 тысяч москвичей.

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, о ее регистрации 11 августа объявил президент Владимир Путин. Производство было запущено 15 августа, 8 сентября Минздрав сообщил, что первая партия препарата «Спутник V» выпущена в гражданский оборот. Первыми прививку получат медики и граждане из группы риска, массовая вакцинация россиян начнется приблизительно в середине сентября.

Параллельно в России разрабатывается вторая вакцина, «ЭпиВакКорона», этим занимается центр «Вектор».

Ранее сообщалось, что прививку от коронавируса сделал мэр Москвы Сергей Собянин. «Для того чтобы придать тонус моим коллегам, самому быть уверенным, что у нас вообще открылось окно возможностей в этой ситуации, что у нас действительно в России появилась хорошая наша отечественная вакцина, я принял решение вакцинироваться, коллеги из института мне разрешили это сделать, и я прошел, что называется, уже почти половину всей большой стадии», — сказал Собянин, подчеркнув, что нормально чувствует себя после вакцинации.

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