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Стало известно о новом московском супер-ледоколе

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Стало известно о новом московском супер-ледоколе
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Летом 2022 года должны завершить строительство супер-ледокола, которое началось в августе текущего года в стоящем на левом берегу Волги городе Балаково. Судно будет курсировать по Москве-реке. Об этом говорится в материале «Мосленты».

Начальник флота ГУП «Мосводосток» Вячеслав Шуткин отмечает, что судов с подобными характеристиками на Москве-реке до сих пор не было даже у МЧС. Уточняется, что новый ледокол-буксир проекта БР 29, класса «О 2,0» сможет проходить даже через сорокасантиметровый лед. Данное судно, согласно технической документации, предназначено «для проведения ледокольных и буксирно-транспортных операций в светлое и темное время суток, включая ледокольные операции с целью поддержания круглогодичной навигации на Москве-реке при толщине льда до 40 сантиметров…»

Ранее в подмосковной Балашихе мужчина провалился под лед недалеко от берега и попал на видео. Прохожие быстро вызвали спасателей. На кадрах видно, как пострадавшего тащит по снегу один человек, к нему на подмогу спускаются еще двое.

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