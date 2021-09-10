Стало известно о новых случаях отравления арбузами в Москве

Из того же дома на Совхозной улице в Москве, откуда ранее забрали троих людей с сильным отравлением после арбуза, забрали еще двух человек. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщает Telegram-канал Mash.

Стало известно, что двое госпитализированных — это дети девяти и 11 лет. На данный момент причина боли в животе у них пока неизвестна, однако родственники напуганы информацией о соседях, умерших после арбуза из местного магазина.

Жители дома, в свою очередь, отмечают, что в «Магните», где россияне купили отравленный арбуз, часто торгуют просроченными продуктами.

Ранее из супермаркета «Магнит» на Совхозной улице убрали все арбузы и дыни после сообщений в СМИ о смертельном отравлении двух человек. Также стало известно, что забракованный товар положили на пол у входа в магазин и арбузы мог взять любой желающий.

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