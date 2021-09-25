Стало известно о прошлых нападениях мужчины в платье на магазины в Москве

Уточняется, что первое ЧП произошло в июле текущего года. Тогда 48-летний Дмитрий Соренков, называющий себя Дианой, подрался с охранниками и скрылся еще до приезда полицейских.

Источник ТАСС в правоохранительных органах уточнил, что мужчина находится на учете в психоневрологическом диспансере.

Ранее стало известно, что пострадавшими стали 48-летняя женщина и 28-летний мужчина. У них зафиксировали серьезные травмы, в связи с чем москвичей госпитализировали.

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