Стало известно о самых необычных забытых в аэропортах Москвы вещах

Более 50 тысяч различных вещей забыли жители и гости столицы в аэропортах Москвы с начала текущего года. Об этом в понедельник, 30 августа, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службы аэропортов Внуково, Домодедово и Шереметьево.

Как стало известно, самыми необычными из забытых вещей стали зубной протез, топор и автомобильная шина. Больше всего находок зафиксировали в воздушной гавани Домодедово, где самыми оригинальными предметами оказались микроволновка, плазменный телевизор и перфоратор.

Далее в рейтинге разместился аэропорт Шереметьево. Меньше всего забытых вещей было обнаружено во Внуково — 10 424 предмета. Здесь пассажиры в основном забывали мелкие бытовые предметы: наручные часы, головные уборы и телефоны.

Ранее россиянина возмутили цены на блюда в кафе аэропорта Шереметьево. Пользователь сети выложил в группу в Facebook фотографию чека, подписав: «Ничего необычного, просто обед в аэропорту Шереметьево. Столичная воздушная гавань держит уровень: 50 граммов сметаны за 100 рублей».

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