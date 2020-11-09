Стало известно о серьезных заболеваниях утонувшей дочери Владимира Конкина

Дочь российского актера Владимира Конкина София имела несколько серьезных заболеваний, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

Во время вскрытия медики обнаружили у Конкиной фиброз мягкой мозговой оболочки, артериолонефросклероз, белковую дистрофию печени, дистрофические изменения надпочечника. При этом в заключении экспертов указывается, что эти заболевания «в причинной связи со смертью не состоят».

В конце сентября появились результаты вскрытия тела Конкиной. По данным экспертизы, в моче погибшей найдены следы алкоголя — около трех промилле. Кроме того, девушка незадолго до смерти принимала сильное седативное средство, обладающее снотворными особенностями, — диазепам.

О смерти Софии Конкиной стало известно 24 сентября. Ей стало плохо во время плавания в бассейне одного из фитнес-центров Москвы. Утонувшую похоронили 29 сентября на Пятницком кладбище.

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