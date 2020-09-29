Появились результаты вскрытия утонувшей дочери Владимира Конкина

Появились результаты вскрытия тела утонувшей в московском бассейне Софии Конкиной, дочери российского актера Владимира Конкина. Об этом во вторник, 29 сентября, сообщается в Telegram-канале «112».

По данным экспертизы, в моче погибшей найдены следы алкоголя — около трех промилле. Кроме того, Конкина незадолго до смерти принимала сильное седативное средство, обладающее снотворными особенностями, — диазепам.

Похороны Софии Конкиной состоятся во вторник, 29 сентября, на московском Пятницком кладбище.

22 сентября София отправилась в бассейн, где ей стало плохо во время плавания. Долгое время она пробыла под водой, посетители ее не замечали.

23 сентября родственникам позвонили и рассказали, что София Конкина находится в реанимации Боткинской больницы. Первоначально семья не поверила этому и не реагировала на пытавшихся дозвониться и прийти к ним домой работников фитнес-зала, посчитав их мошенниками.

Дочь российского артиста скончалась в ночь на 24 сентября из-за отказа почек.

Владимир Конкин — известный актер, сыгравший в фильмах «Место встречи изменить нельзя», «Как закалялась сталь», «Отцы и дети», «Принцесса на бобах» и «Сармат».

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