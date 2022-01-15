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Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП двухмесячного младенца

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Стало известно о состоянии пострадавшего в ДТП двухмесячного младенца
Фото: Depositphotos

Стало известно, что двухмесячный младенец, пострадавший в ДТП на Варшавском шоссе в Москве, не получил травм. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на сотрудника безопасности дорожного движения предприятия-перевозчика Олега Дрожжина.

Собеседник издания подтвердил, что ребенка увезли в больницу, но исключительно для того, чтобы обследовать.

Позднее «Известия» сообщили, что другие пострадавшие получили незначительные травмы. Медики оказывали помощь пассажирам на месте происшествия.

Ранее появилась информация о столкновении автобуса и легкового автомобиля в районе дома 188 на Варшавском шоссе. В результате инцидента автобус врезался в столб. Среди пострадавших были дети. Несколько человек получили травмы.

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