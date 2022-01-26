Стало известно о состоянии здоровья переведенного в хоспис Леонида Куравлева

Советский и российский киноактер Леонид Куравлев, переведенный в хоспис из больницы в Коммунарке, находится в среднетяжелом состоянии. О состоянии здоровья артиста сообщил телеканал РЕН ТВ.

Стало известно, что Куравлев находится в сознании, однако у него диагностирована деменция. Накануне у актера взяли тесты на коронавирус, их результаты пока неизвестны.

О госпитализации 85-летнего артиста сообщалось 11 января. Его доставили в реанимацию больницы в Коммунарке из Центра долголетия и реабилитации, где до этого Куравлев прожил полгода. Долгое время его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее появилась информация, что у актера началось обширное поражение легких.