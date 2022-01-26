Сегодня в 13:39
1 мин.

Стало известно о состоянии здоровья переведенного в хоспис Леонида Куравлева

Новости /
Стало известно о состоянии здоровья переведенного в хоспис Леонида Куравлева
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Советский и российский киноактер Леонид Куравлев, переведенный в хоспис из больницы в Коммунарке, находится в среднетяжелом состоянии. О состоянии здоровья артиста сообщил телеканал РЕН ТВ.

Стало известно, что Куравлев находится в сознании, однако у него диагностирована деменция. Накануне у актера взяли тесты на коронавирус, их результаты пока неизвестны.

О госпитализации 85-летнего артиста сообщалось 11 января. Его доставили в реанимацию больницы в Коммунарке из Центра долголетия и реабилитации, где до этого Куравлев прожил полгода. Долгое время его состояние оценивалось как тяжелое. Позднее появилась информация, что у актера началось обширное поражение легких.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.