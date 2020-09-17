Стало известно о возможном переводе сына Лукашенко на учебу в Москву

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай начнет учиться в Москве под вымышленной фамилией. Об этом «Комсомольской правде» сообщил бывший сотрудник КГБ, пожелавший сохранить анонимность.

По словам собеседника издания, Николай действительно забрал документы из лицея при Белорусском государственном университете (БГУ), куда он поступил на биологический профиль, после чего молодого человека перевезли из Минска в Москву. «Знаю, что сначала обсуждался вопрос, чтобы отправить парня учиться в Европу или США. Но после переговоров Лукашенко и российского президента было принято решение, что безопаснее всего Коле будет в России. На первое время Колю поселили в белорусском посольстве в Москве. Ситуация такая, что надо думать о конспирации», — пояснил источник.

Он также отметил, что по крайней мере первое время сын Лукашенко будет учиться дистанционно.

В какое именно учебное заведение поступит Николай, пока неизвестно. По словам источников, рассматривается вариант о поступлении молодого человека сразу в Российский государственный аграрный университет — МСХА имени Тимирязева: для этого Николаю придется закончить экстерном 11-й класс. Как заявил «Комсомольской правде» ректор вуза Владимир Трухачев, он будет рад, если сын белорусского лидера начнет учиться в возглавляемом им университете, и даже возьмет юношу под свою опеку.

Кроме того, сообщалось, что Николая могут перевести в гимназию при МГУ. Однако в учебном заведении «Интерфаксу» опровергли данные о переводе к ним сына Лукашенко. В окружении президента Белоруссии пока не комментировали эту информацию.

Ранее о том, что Лукашенко-младший решил продолжить учиться в Москве, сообщал актер Станислав Садальский. При этом он утверждал, что Николай перевелся и уже зачислен в престижную столичную школу.

Сын президента Белоруссии окончил девятый класс школы в Острошицком Городке Минского района. В конце июня стало известно, что Николай поступил в 10-й класс лицея БГУ. Конкурс составил 6,5 человека на место. Для поступления Лукашенко-младшему нужно было сдать два экзамена: биологию и химию. Официальное зачисление проходило с 16 по 19 июня.

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