Стало известно о второй расстрелянной девушке в Москве

За два часа до нападения на девушку на Профсоюзной улице в Москве на другом конце столицы была расстреляна еще одна жительница города. Об этом стало известно «Московскому комсомольцу».

Вторую девушку также зовут Натальей. Киллер поджидал ее у дома на Беловежской улице и тоже попал в голову, после чего сбежал.

Пострадавшая жива, однако ее состояние оценивается как критическое.

Накануне сообщалось, что на юго-западе столицы неизвестный в черной маске расстрелял девушку. Позже пострадавшая скончалась.

Жертва киллера была хореографом и участницей международных танцевальных состязаний. По предварительным данным, неизвестный сделал это из мести — танцовщица отвергла его ухаживания.

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