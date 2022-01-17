На портале мэра Москвы стало известно об открытии новых станций метро в 2022 году.

По данным источника, на северо-востоке Москвы построят станции Большой кольцевой линии (БКЛ) «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники». С этих станций можно будет сделать пересадку на салатовую, оранжевую и красную линии московского метрополитена, а также перейти на МЦД-2, оказаться на Рижском вокзале, воспользоваться наземным транспортом.

На восточном участке БКЛ откроют станции «Текстильщики», «Печатники», «Нагатинский Затон», «Кленовый бульвар». Пассажиры смогут сделать переход на фиолетовую, салатовую линии метро, на строящуюся Бирюлевскую линию и МЦД-2. Предстоит также открытие станций «Каширская» и «Варшавская».

Когда БКЛ замкнется в 2023 году, завершится крупнейший в мире проект в области метростроения. Линия будет состоять из 31 станции, общей протяженностью 71 километр.

Ранее, в декабре прошлого года, блогер, писательница, поклонница Москвы Александра Павина изучила новые станции БКЛ и оценила их удобство.