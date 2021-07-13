Станция московского метро покрылась трещинами
Станция московского метрополитена «Сходненская» пошла трещинами. Соответствующие фотографии опубликовал в Facebook депутат Мосгордумы Дмитрий Локтев.
«Новые трещины на платформе станции "Сходненская" вызывают опасения в связи с навязываемым тушинцам проектом канатной дороги, которая будет располагаться вплотную к метро», — выразил свою обеспокоенность парламентарий.
Также Локтев добавил, что куда более серьезную опасность представляет строительство многоэтажного дома с подземной парковкой. Он напомнил, что предыдущая аварийная ситуация на станции «Сходненская» произошла осенью 2013 года во время строительства торгового центра. Тогда жителей столицы серьезно взволновал потрескавшийся потолок на станции, следы его ремонта до сих пор можно увидеть на сводах. Московский метрополитен объяснял, что трещина является одним из деформационных швов, предусмотренных конструкцией, и она опасности не представляет.
«Зачем передергивать? Ни канатной дороги, ни высотного дома еще нет, а трещина уже есть. Может с ней разобраться, а не выдумывать несуществующие взаимосвязи?» — прокомментировал публикацию архитектор проектируемого дома Тимур Башкаев.
«Вот именно. Уже есть. Как известно по стартовым домам, никто не разбирается, а стараются быстрее "слепить" и сдать объект. Мы уже имеем в этом вопросе два проблемных объекта в Южном Тушино», — парировал депутат.
Ранее сообщалось, что в московском метрополитене может появиться напольное покрытие, оснащенное новой технологией для энергоэффективности. Речь идет о так называемой гибкой плитке, способной вырабатывать энергию от шагов пассажиров.
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