Станция московского метро покрылась трещинами

«Зачем передергивать? Ни канатной дороги, ни высотного дома еще нет, а трещина уже есть. Может с ней разобраться, а не выдумывать несуществующие взаимосвязи?» — прокомментировал публикацию архитектор проектируемого дома Тимур Башкаев.

«Вот именно. Уже есть. Как известно по стартовым домам, никто не разбирается, а стараются быстрее "слепить" и сдать объект. Мы уже имеем в этом вопросе два проблемных объекта в Южном Тушино», — парировал депутат.

Ранее сообщалось, что в московском метрополитене может появиться напольное покрытие, оснащенное новой технологией для энергоэффективности. Речь идет о так называемой гибкой плитке, способной вырабатывать энергию от шагов пассажиров.

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