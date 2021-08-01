Старое фото Большого театра вызвало споры среди москвичей

В комментариях подписчики затеяли спор: был Советский Союз великой страной или нет. «Флаги 15 Союзных Республик. Была великая страна…»; «К октябрьским и майским праздникам Большой театр всегда украшали соответственно моменту...», — ностальгировали одни.

Другие выражали свое возмущение советским декором театра, построенного еще в царской России. «Проела наследство и закончилась, страна великая такая»; «Здание, построенное при царях, облепили своей пропагандой и хвалятся»; «Какое же это все-таки колхозное "убранство" — весь этот тряпочный кумач на величественном, чудесном здании Кавоса», — писали противники ностальгии по советскому прошлому.

Один из подписчиков в исторических спорах принимать участие не стал. Его волновали деревья, когда-то росшие вокруг театра. «Яблони после засушливого лета 76-го ушли?» — спросил он. «После 72-го», — ответила другая подписчица.

Ранее споры у москвичей вызвало фото влюбленной пары на одном из городских вокзалов. В комментариях пользователи не сошлись во мнениях, мог ли фотограф сделать свой снимок в 1983 году.

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