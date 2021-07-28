Старое фото двора заставило москвичей вспомнить детство
Жительница Ломоносовского района Москвы опубликовала фото одного из городских дворов по Ленинскому проспекту, заставив москвичей вспомнить детство и юность. Снимок появился в группе «Ломоносовский район и окрестности» в Facebook.
На фото — девятиэтажки с только что посаженными вокруг деревьями. Увидев его, пользователи пустились в воспоминания. Нашлись и те, кто когда-то жил в этом дворе. «Жил в этом доме с 22 января 1956 года по октябрь 1977 года. Прекрасные годы жизни — детство, юность, школа, институт. И на этой фотографии вижу свои окна. Как же давно это было!» — написал один из подписчиков сообщества.
Подписчикам понравился вид домов без пластиковых окон и кондиционеров. Одна из участниц сообщества вспомнила, что в этом дворе были свои достопримечательности и звезды. «Двор хороший. Мы через него и двор Красных домов всегда ходили до метро. Там была голубятня дяди Вани. И жила Галина Польских», — написала москвичка.
Ранее ностальгию у москвичей вызвало фото старого двухэтажного барака на Большой Тульской улице. Безошибочно определив адрес строения, они поделились историями, как сами попадали в подобные дворы в разных концах города. По словам комментаторов, у станции метро «Щелковская», к примеру, когда-то были настоящие деревни из подобных бараков.
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