Старое фото двора заставило москвичей вспомнить детство

Жительница Ломоносовского района Москвы опубликовала фото одного из городских дворов по Ленинскому проспекту, заставив москвичей вспомнить детство и юность. Снимок появился в группе «Ломоносовский район и окрестности» в Facebook.

На фото — девятиэтажки с только что посаженными вокруг деревьями. Увидев его, пользователи пустились в воспоминания. Нашлись и те, кто когда-то жил в этом дворе. «Жил в этом доме с 22 января 1956 года по октябрь 1977 года. Прекрасные годы жизни — детство, юность, школа, институт. И на этой фотографии вижу свои окна. Как же давно это было!» — написал один из подписчиков сообщества.