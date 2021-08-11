Старое фото напомнило москвичке о попытке спасти «экзотическую девицу»
Жительница Москвы вспомнила о старом зоомагазине на Арбате и о том, как хотела спасти «экзотическую девицу» из террариума. Свою историю она опубликовала в районной группе в Facebook, приложив к публикации фотографию самого здания.
Женщина рассказала, что однажды осенью ее мама и дочка вернулись домой в возбуждении, заявив, что в террариуме зоомагазина появилась новая жительница. Ею оказалась большая желтая лягушка. Родственницы позвали женщину с собой посмотреть на новую обитательницу магазина.
«Девица и правда была занятная — стояла на одной ноге, всеми остальными лапами уцепившись за край барьера. Ее большие немигающие глаза пронзали покупателей экзотическим презрением», — вспоминает москвичка.
После визита в зоомагазин бабушка с внучкой начали часто обсуждать, как трудно, страшно и холодно южным лягушкам живется в зимней Москве. Спустя несколько дней женщина не выдержала и разрешила своим родственницам «спасти» земноводное. Однако те вернулись без покупки. Оказалось, что в последний момент, когда продавщица доставала лягушку из террариума, та извернулась и запрыгнула обратно, оставив за собой прежнюю жилплощадь.
Спустя несколько месяцев москвички все же завели новых питомцев. Ими оказались черные цыплята. Пернатые полюбились всем членам семьи, однако после того как они выросли в настоящих куриц, их пришлось отдать соседке на скотный двор, где они и встретили старость.
«Меня туда еще в коляске отец возил! Он хотел купить черного австралийского хохлатого какаду. Мама, я помню, встала на колени и умоляла не делать этого. Какаду умер. Отец не успел», «У меня примерно то же было с цыплятами, только мы на лето уехали вместе с ними в деревню, и они там ходили по улицам за моей бабушкой, которая за ними ухаживала в Москве», — предались воспоминаниям подписчики группы.
Ранее архивное фото знаменитого ювелирного магазина на Арбате натолкнуло москвичей на воспоминания о молодости. Некоторые женщины поностальгировали о прошлом, вспомнив о времени дефицита. «Стыдно сознаться, но в тот год мы с соседями своровали елки — купить нигде не могли. Ночью выдрали из тумб, а после Нового года воткнули обратно, но их все убрали на помойку», — написал один из юзеров.
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