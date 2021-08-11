Старое фото напомнило москвичке о попытке спасти «экзотическую девицу»

Женщина рассказала, что однажды осенью ее мама и дочка вернулись домой в возбуждении, заявив, что в террариуме зоомагазина появилась новая жительница. Ею оказалась большая желтая лягушка. Родственницы позвали женщину с собой посмотреть на новую обитательницу магазина.

«Девица и правда была занятная — стояла на одной ноге, всеми остальными лапами уцепившись за край барьера. Ее большие немигающие глаза пронзали покупателей экзотическим презрением», — вспоминает москвичка.

После визита в зоомагазин бабушка с внучкой начали часто обсуждать, как трудно, страшно и холодно южным лягушкам живется в зимней Москве. Спустя несколько дней женщина не выдержала и разрешила своим родственницам «спасти» земноводное. Однако те вернулись без покупки. Оказалось, что в последний момент, когда продавщица доставала лягушку из террариума, та извернулась и запрыгнула обратно, оставив за собой прежнюю жилплощадь.

Спустя несколько месяцев москвички все же завели новых питомцев. Ими оказались черные цыплята. Пернатые полюбились всем членам семьи, однако после того как они выросли в настоящих куриц, их пришлось отдать соседке на скотный двор, где они и встретили старость.