Старое фото заставило москвичей вспомнить скрытый вход в метро

В 1987 году вокруг выходов со станции метро «Арбатская» было выстроено здание Генерального штаба. Павильон оказался скрыт во дворе комплекса Министерства обороны России, а проход в него был закрыт изнутри станции. Некоторые из участников сообщества были уверены, что его больше не существует, но другие подписчики их успокоили: с павильоном все в порядке.

«Вполне сохранился. Стоит внутри каре здания Генштаба. В последнем построен крытый проход к этому павильону со стороны Воздвиженки», «Его видно на карте», — уточнили пользователи сети.

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