Старое фото заставило москвичей вспомнить скрытый вход в метро
Старое фото наземного павильона станции метро «Арбатская», сделанное фотографом Александровым в 1953 году, пробудило в москвичах ностальгию. Сейчас павильон скрыт от большинства горожан за стенами комплекса Минобороны России. Снимок был опубликован в группе «Москва — та!» в Facebook.
Жители столицы вспомнили, как когда-то пользовались этим выходом из метро. «Слева от входа была палатка с вкуснющими пончиками, а справа — фонтан!»; «Мне запах этих пончиков не давал гулять спокойно во дворе дома 11 по проспекту Калинина»; «Справа было кафе “Ветерок”, а напротив фонтан “Живодер”. В нем мальчик мучил рыбку», — вспоминали арбатские жители.
В 1987 году вокруг выходов со станции метро «Арбатская» было выстроено здание Генерального штаба. Павильон оказался скрыт во дворе комплекса Министерства обороны России, а проход в него был закрыт изнутри станции. Некоторые из участников сообщества были уверены, что его больше не существует, но другие подписчики их успокоили: с павильоном все в порядке.
«Вполне сохранился. Стоит внутри каре здания Генштаба. В последнем построен крытый проход к этому павильону со стороны Воздвиженки», «Его видно на карте», — уточнили пользователи сети.
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