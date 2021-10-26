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Старую бытовую технику москвичей вывезут бесплатно
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На сайте столичной мэрии появился новый раздел, где москвичи могут заказать вывоз старой бытовой техники или тяжелых металлических предметов.
Например, с помощью нового сервиса можно избавиться от ненужных холодильника, плиты, чугунной ванны или даже автомобиля. Погрузка займет не более получаса.
Если проект окажется успешным, то в будущем горожанам помогут утилизировать и старую мебель.
Ранее жители Подмосковья жаловались на таскающую мусор с помоек соседку.