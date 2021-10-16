Старый московский дом вызвал споры у россиян
Житель Москвы опубликовал в сети фото дома, предположительно, построенного в конце 50-х годов прошлого века. Снимок появился в группе «МОСКВА МОЯ» в Facebook.
Многие комментаторы предположили, что здание построили немецкие военнопленные после окончания Великой Отечественной войны, потому что его крыша нетипична для советской застройки. Им возразили, что даже если немцы, оказавшиеся после 1945 года в СССР, и строили здания и дороги, то их процент среди других рабочих был слишком мал. Многие подписчики признались, что уверены: застройка городов силами солдат Вермахта, попавших в плен во время боевых действий, — просто миф, в который пора перестать верить.
Один из подписчиков сообщества написал, что спор, разгоревшийся в комментариях, — «перетягивание каната между русофобами-западниками и русофилами-националистами». «А правда состояла в том, что строили пленные немцы и дороги, и заводы, и административные здания, и много жилья, особенно в больших городах — в Москве, Питере, Киеве, Минске, Сталинграде и в Севастополе. Чаще всего — жилье для наших военных. Но инженеры и мастера-руководители на стройках были советские, за редким исключением. И проекты, конечно, были советских архитекторов. В Москве огромные площади были ими застроены на северо-западе при главархе Чечулине (1945-1949). Применение трофейных проектов пробовали, но было оно очень ограниченным — они плохо вязались с советскими строительно-техническими нормами», — пояснил москвич.
Другой участник группы заявил, что знает, по какому проекту было построено спорное здание, а также готов объяснить, почему немцы не имели к нему отношения. «Это проект 1959-1961 годов, уже периода "борьбы с излишествами". К сожалению, номер проекта не помню. Ну и да, после 1955 года в СССР уже никаких военнопленных не было, а в период 1950-1955 оставались только 14 тысяч осужденных за военные преступления, остальные к 1950 году уже уехали домой», — подчеркнул пользователь сети.
Ранее споры среди россиян вызвала информация о сносе деревянной мельницы в районе Измайлово. Многие пользователи сети не поверили, что она была построена в XVIII веке, потому что строение слишком хорошо сохранилось.