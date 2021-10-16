Старый московский дом вызвал споры у россиян

Один из подписчиков сообщества написал, что спор, разгоревшийся в комментариях, — «перетягивание каната между русофобами-западниками и русофилами-националистами». «А правда состояла в том, что строили пленные немцы и дороги, и заводы, и административные здания, и много жилья, особенно в больших городах — в Москве, Питере, Киеве, Минске, Сталинграде и в Севастополе. Чаще всего — жилье для наших военных. Но инженеры и мастера-руководители на стройках были советские, за редким исключением. И проекты, конечно, были советских архитекторов. В Москве огромные площади были ими застроены на северо-западе при главархе Чечулине (1945-1949). Применение трофейных проектов пробовали, но было оно очень ограниченным — они плохо вязались с советскими строительно-техническими нормами», — пояснил москвич.

Другой участник группы заявил, что знает, по какому проекту было построено спорное здание, а также готов объяснить, почему немцы не имели к нему отношения. «Это проект 1959-1961 годов, уже периода "борьбы с излишествами". К сожалению, номер проекта не помню. Ну и да, после 1955 года в СССР уже никаких военнопленных не было, а в период 1950-1955 оставались только 14 тысяч осужденных за военные преступления, остальные к 1950 году уже уехали домой», — подчеркнул пользователь сети.

Ранее споры среди россиян вызвала информация о сносе деревянной мельницы в районе Измайлово. Многие пользователи сети не поверили, что она была построена в XVIII веке, потому что строение слишком хорошо сохранилось.