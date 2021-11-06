Стас Намин рассказал о рок-н-ролльных «укромных местечках» в советской Москве

«Первое, что вспоминается, — дворики на улице Горького, позже переименованной в Тверскую. Таким бы двор около здания Союза композиторов. Туда можно было пройти только через подъезд. Тогда в нашу компанию входили Петя Мамонов, Света Викерс, Сережа «Трофа» Трофименко, Миша «Мишель» Краснов, Гоша Айказуни, Володя Тартаковский и многие другие. И вот мы все в этом дворике проводили очень много времени», — рассказал музыкант.

Также он вспомнил, что много времени проводил в кафе-мороженом напротив магазина «Елисеевский». По словам Намина, иногда они с друзьями «слишком здорово хулиганили» и попадали в милицию. «Везли всегда в отделение №102. Оно тогда находилось за сегодняшним МакДоналдсом», — поделился воспоминаниями Намин.

Также, по словам музыканта, рок-н-ролльщики советской Москвы часто собирались во дворах Дома ударник и Дома на набережной.

«В 1968 году я жил там, в первом подъезде. Тут же, в подвале, в красном уголке репетировала начинающая группа “Цветы”. Чуть позднее в подъезде напротив начала репетировать недавно собравшаяся и мало кому известная “Машина времени”», — рассказал Намин.

Еще одним местом, где он чувствовал себя, как дома, по словам артиста стал ДК Энергетиков. «Там уже репетировали и выступали многие группы — “Сокол”, “Меломаны”, “Ветры перемены”. Потом я туда сосватал и “Машину времени”. Следующим был “Арсенал” саксофониста Алексея Козлова», — поделился он.

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