Стилист назвала главные тренды в одежде в новогодние праздники

Блогер, персональный стилист, занимающийся сопровождением клиентов на шоппинге за рубежом, Зина Эйгель в беседе с «Мослентой» рассказала, в чем встречать год Тигра, и назвала главные тренды в одежде для праздников этой зимой.

«Год Тигра оптимально встречать в его же красках», — сообщила стилист. Она посоветовала включать в свой образ топы и платья в черных пайетках, юбки и брюки из экокожи. А в качестве украшений можно выбрать бижутерию, которая сочетает в себе золото и жемчуг.

Что касается актуальных тенденций этой зимы, то тут, по словам Эйдель, на первое место выходят топы с рукавом на одно плечо, яркие розовые, зеленые и золотые цвета. «Черного цвета тоже много, но он ничуть не понижает градус праздника!» — заключила эксперт.

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