Стилист рассказала о моде на разноцветные волосы в новом году

Главным цветом 2022 года Институт цвета Pantone признал новый оттенок синего — с «красно-фиолетовым привкусом», так называемый Very Peri. По мнению экспертов, он символизирует эпоху перемен, которую переживает сейчас весь мир, и совсем скоро мы будем видеть его буквально повсюду — в интерьерах, одежде, прическах... Парикмахер-стилист столичного салона красоты премиум-класса «Империя» Екатерина Щеглова в беседе с «Мослентой» рассказала, идут ли разноцветные окрашивания россиянам и о чем стоит знать, прежде чем решиться на яркий эксперимент.

«Цветные окрашивания были на пике популярности последние три года. И они остаются в моде. Но тут есть важное уточнение: у подростков. Люди, которым за 25, которые работают преимущественно в офисах, реже экспериментируют с цветом. Для них это уже не актуально. Более того, они понимают, как это портит волосы. Ведь чтобы добиться конкретного цвета, нужно сначала обесцветить пряди, потом забить их цветным пигментом, что на здоровье волос сказывается негативно. Плюс потом нужно постоянно поддерживать цвет, делать тонировки», — объяснила специалист.

Щеглова подчеркнула: невозможно сказать, идет ли конкретный цвет представителям конкретной национальности. Ведь дело не только в цвете кожи, но также в цвете глаз, стиле одежды и многом другом. «На мой взгляд, экспериментировать нужно. Просто на разного рода эксперименты свой возраст», — добавила она.

«Конечно, носить яркие волосы, когда тебе за 30, можно. Но важно уметь их носить. Если цвет сочетается с образом жизни, стилем и профессией человека — отлично! Главное, чтобы одно другому не мешало. Сами понимаете, странно, если директор фирмы заявится на совещание в строгом костюме и с фиолетовыми волосами», — продолжила собеседница «Мосленты».

Щеглова добавила, что главная задача мастера — предупредить решившегося на смелый эксперимент клиента обо всех возможных последствиях, дав таким образом ему возможность еще раз обдумать свое решение.

Ранее парикмахер-стилист рассказала о самых модных стрижках в 2022 году.