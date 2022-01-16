Стилист рассказала о тонкостях выбора зимней верхней одежды

Стилист-профессионал, мастер по созданию индивидуального стиля Евгения Кудрявец в беседе с «Мослентой» рассказала о тонкостях выбора зимней верхней одежды.

«Выбирая верхнюю одежду на зиму, стоит учитывать не только личный стиль, но и потребность в тепле. Ведь кто-то вынужден много времени проводить на морозной улице, а кто-то в основном передвигается на автомобиле», — подчеркнула специалист.

Так, мамам в декрете для длительных прогулок она посоветовала выбрать нечто удобное, теплое и в то же время легкое, чтобы не уставать от верхней одежды. Хороший вариант — пуховик. «Есть пуховики, у которых соотношение пуха и пера — 90 к десяти, они очень теплые. У синтепоновых содержание пуха меньше, они менее теплые, но в то же время достаточно легкие. Также сегодня много вариантов с утеплителем из переработанных материалов — эти куртки тоже достаточно теплые», — рассказала стилист.

Кудрявец обратила внимание, что многие люди, выбирая между пуховиком и шубой, отдают предпочтение второй. «Ничего плохого в этом нет, шубы вряд ли когда-нибудь выйдут из моды. Вот только если раньше большей популярностью пользовались изделия из натурального меха, сегодня в почете экоматериалы», — сказала она. Собеседница «Мосленты» добавила, что это на руку тем, кто не любит носить один и тот же «верх» всю зиму. Экошубы стоят сравнительно дешево, поэтому практически любой может позволить себе купить несколько моделей на сезон. «Но обязательно надо обращать внимание на температуру, которую выдерживает изделие. Совсем тонкие экошубы не согреют при температуре ниже семи градусов мороза», — подчеркнула Кудрявец.

Специалист отметила, что экошубы в малиновой или леопардовой расцветке подойдут экстравагантным и творческим личностям. Хороший вариант для ценителей классики — дубленка авиатор, которая сейчас в тренде.

Ранее стилист предсказала смену моды на оверсайз в 2022 году.