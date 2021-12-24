В Москве изменились тарифы на парковку

На 27 столичных улицах стоимость парковки стала ниже. Об изменении тарифов в пятницу, 24 декабря, сообщили в пресс-службе Дептранса.

«Благодаря пересмотру тарифов на парковках будет оставаться до 10–15 процентов свободных мест: жители и другие водители смогут быстрее припарковаться», — говорится в сообщении. В департаменте подчеркнули, что тарифы на парковку были пересмотрены для 14 процентов столичных улиц.

Также с сегодняшнего дня в местах, где парковочное пространство было наиболее загруженным, стоимость стоянки составит 450 рублей в час с 08:00 до 21:00 и 200 рублей в час с 21:00 до 08:00, включая воскресенье.

Для перенаправления потоков машин в столице будут снижены цены на парковках на Николоямской улице, Подколокольном переулке и улице Александра Невского. Там можно будет припарковаться бесплатно по воскресеньям. Помимо этого, по просьбам горожан будет увеличено количество стоянок на самых загруженных улицах города.

Ранее стало известно, что парковки в Москве будут бесплатными с 31 декабря по 8 января. 9 января будет действовать воскресный тариф: поставить машину без оплаты можно будет везде, где не действует повышенный тариф 380 рублей в час.