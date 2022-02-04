Стоматолог развеял мифы о противопоказаниях к имплантации зубов

Челюстно-лицевой хирург, имплантолог, ортопед с опытом работы более 20 лет Илья Коробков в беседе с «Мослентой» рассказал о противопоказаниях к популярному сегодня способу восстановления утраченных зубов — имплантации, развеяв популярные мифы.

«Существует миф, что имплантация имеет множество побочных явлений и мало кому подходит. Лет 30 назад это было правдой. Но сегодня этот миф должен быть развеян. Технический прогресс не стоит на месте. Имплантационные системы совершенствуются, а мастерство хирургов растет. Раньше дефицит костной ткани был причиной отказа от имплантации. Сегодня эта проблема легко решается с помощью костной пластики», — рассказал стоматолог.

Коробков подчеркнул, что большая часть противопоказаний в наши дни стала относительной. «Они действуют до того момента, пока не устранен причинный фактор. Например, сахарный диабет является противопоказанием, если он не компенсирован. При стабильном уровне сахара в крови импланты отлично приживаются и долго служат», — объяснил он.

По словам собеседника «Мосленты», многие ошибочно предполагают, что имплантация не подходит пожилым людям. «Конечно же, это не так. В зависимости от количества отсутствующих зубов могут быть применены различные методики. От классического протокола для восстановления одного утраченного зуба до тотального протезирования при полном отсутствии зубов», — заверил врач.

Эксперт подчеркнул: возрастное ограничение для данного вида протезирования есть лишь одно — его нельзя делать лицам, не достигшим 18 лет. «У подростков челюстно-лицевая часть скелета еще формируется, и вмешиваться в этот процесс категорически нельзя. Формирование происходит индивидуальными темпами и завершается обычно после совершеннолетия», — пояснил Коробков.

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