Странное здание у аэропорта Внуково заинтересовало россиян

Фото необычной постройки рядом с аэропортом Внуково озадачило россиян. Снимок здания с высоты опубликовали в Facebook-группе «МОСКВА МОЯ».

Автор фото рассказал, что заметил странную постройку во время посадки во Внуково. «Может кто знает, что это?», — поинтересовался мужчина.

Некоторые в полушутку предположили, что на снимок случайно попал секретный объект. «Это вы зря сфоткали и выложили, придется вам отвечать», — посмеялся один из юзеров. «А что, разве фотографировать запрещено?» — возразила другая пользовательница. Женщине ответили, что съемка стратегических объектов запрещена во всех странах.

«Удивительно, что столько всякого бреда понаписали», — прокомментировал другой юзер конспирологические версии и заявил, что на фото изображена всего лишь Западная водопроводная станция. Кто-то высказал мнение, что на снимок попала радиолокационная станция «Дунай» и в доказательство своих слов приложил к комментарию фото из «Википедии».

Нашлись те, кто посчитал, что автор поста сфотографировал военную часть в Чеховском районе. А кто-то в шутку предположил, что на снимок попала закрытая школа магии Хогвартс.

Ранее пользователей сети испугали и озадачили новые метки на домах. Фасады домов по Новопесчаной улице в Москве пометили табличками с обозначением энергетической эффективности строений — Е, F и D класс. Юзеры озадачились подобной классификацией и поинтересовались, что это значит и кто проводил экспертизу.

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