Сегодня в 11:04
Странные звуки с замерзшего подмосковного пруда напугали местных жителей
Кадр: @kpru
Фабричный пруд в подмосковном Реутове покрылся льдом и начал издавать странные звуки. Местных жителей это напугало, сообщила «Комсомольская правда» в своем Twitter-аккаунте, разместив видеозапись с замерзшего пруда.
По данным администрации парка, льдины скреплены не намертво, из-за чего двигаются и издают подобный звук.
Ранее московские спасатели вызволили утку, вмерзшую в лед Химкинского водохранилища. Застрявшую в 25 метрах от берега птицу заметила местная жительница.
Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!