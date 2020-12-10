Странные звуки с замерзшего подмосковного пруда напугали местных жителей

Фабричный пруд в подмосковном Реутове покрылся льдом и начал издавать странные звуки. Местных жителей это напугало, сообщила «Комсомольская правда» в своем Twitter-аккаунте, разместив видеозапись с замерзшего пруда.

По данным администрации парка, льдины скреплены не намертво, из-за чего двигаются и издают подобный звук.

Ранее московские спасатели вызволили утку, вмерзшую в лед Химкинского водохранилища. Застрявшую в 25 метрах от берега птицу заметила местная жительница.

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