Строители в Москве спасли запутавшегося в страховке коллегу и попали на видео

В Москве строитель едва не разбился насмерть. Момент его спасения другими рабочими попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «News.ru/Новости».

Запутавшийся в страховке мужчина повис на большой высоте, ему на помощь пришли коллеги. Строители нашли длинную доску и использовали ее в качестве опоры. Также они направили в его сторону кран — так, чтобы за него можно было ухватиться.