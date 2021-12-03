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Строители в Москве спасли запутавшегося в страховке коллегу и попали на видео
Кадр: телеграм-канал «NEWS.ru | Новости»
В Москве строитель едва не разбился насмерть. Момент его спасения другими рабочими попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «News.ru/Новости».
Запутавшийся в страховке мужчина повис на большой высоте, ему на помощь пришли коллеги. Строители нашли длинную доску и использовали ее в качестве опоры. Также они направили в его сторону кран — так, чтобы за него можно было ухватиться.
Операция по спасению завершилась успешно, рабочему удалось забраться обратно в строящееся здание.
Ранее московский рабочий оказался в больнице после неудачных сварочных работ. Инцидент произошел в жилом комплексе на Долгоруковской улице.