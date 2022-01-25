Студент Гнесинки вынес из академии баяны на миллионы рублей

25-летний студент Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреат всероссийских и международных конкурсов, обокрал вуз на три миллиона рублей, вынеся из здания несколько баянов и аккордеонов, пишет Baza.

Начиная с января текущего года молодой человек систематически похищал из Гнесинки музыкальные инструменты других учеников. Среди них были экземпляры стоимостью 900, 650 и 350 тысяч рублей. Вор выносил баяны из академии по одному и в разные дни. Его удалось выследить по камерам видеонаблюдения — парня узнали другие ученики, после чего преступника задержали.

Студент был отчислен из образовательного учреждения, и теперь ему грозит срок за кражу в особо крупном размере.

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