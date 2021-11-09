Судьба красноухой черепахи в московском пруду взволновала пользователей сети

В пруду на юге Москвы заметили красноухую черепаху. Фото животного выложили в Facebook-группе «Чертаново Северное (Наша Чертановка)».

«Панцирь сантиметров 20-25… Кто выкинул черепаху?!» — обеспокоилась автор топика. Женщина рассказала, что обнаружила животное в Малом Чертановском пруду.

Судьба пресмыкающегося взволновала подписчиков паблика. Один из пользователей предположил, что черепаха может замерзнуть с наступлением холодов. «Мне кажется, они не выживут в наших условиях. Им же обязательно нужно панцирь сушить, а тут даже вылезти некуда», — согласилась автор. Кто-то предложил женщине забрать черепаху домой, однако та ответила, что у нее нет такой возможности.

Некоторые комментаторы заявили, что с животным все будет в порядке. Одна из юзерш отметила, что этот вид черепах хорошо адаптируется к погодным условиям в российских широтах. «Не надо ловить, ей там неплохо, наверное», — поддержали женщину в комментариях. Несколько человек вспомнили, что видели красноухих черепах и в других водоемах Москвы, где пресмыкающиеся чувствуют себя хорошо.

Ранее в парке «Кузьминки-Люблино» заметили болотных черепах. Эксперты посоветовали горожанам не трогать животных руками.