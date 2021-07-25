В парке на юго-востоке Москвы обнаружили болотных черепах

В парке «Кузьминки-Люблино» на юго-востоке Москвы заметили болотных черепах. Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Специалисты обнаружили 10 черепах в Щучьем пруду. «Рептилии с пятнистой мордочкой встречаются сотрудникам и посетителям уже не первый раз», — говорится в сообщении.

По словам экспертов, пресмыкающиеся вылезают на берег после холодного времени года для того, чтобы погреться на солнце. Эти черепахи могут принимать солнечные ванны по несколько часов в день, лежа на стволах растущих у воды деревьев.

Уточняется, что витамин D очень важен для холоднокровных животных, к которым относятся черепахи. Эксперты советуют людям не трогать черепах руками, так как они могут быть переносчиками инфекций. Также в этом столичном парке наблюдали и красноухих черепах, которые отличаются красными пятнами на шее.

Ранее в парке «Кузьминки» были замечены обнаженные загорающие. По словам местных жителей, на берегу Шибаевского пруда «устроили лежбище для загара и купания престарелые нудисты».

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