В подмосковном дворе заметили свинью в шлейке

Ролик развеселил комментаторов. «Замечательно, есть повод на зоопарк забить! По Химкам погуляешь, еще и не такое увидишь!», «Пятачок Винни-Пуха ищет», — пошутили пользователи сети. Кто-то признался, что домашние парнокопытные нравятся ему даже больше собак.

Одна из пользовательниц предположила, что хозяева такой крупной свиньи могли стать жертвой мошенничества со стороны недобросовестных заводчиков. «Продавали, наверное, как мини-пига», — с юмором отметила женщина. Ей возразили, что мини-пиги в норме вырастают как раз до такого размера, как питомец из видео.

Ранее на улицах Москвы заметили свинью в телогрейке. Поросенок, одетый в костюм синего цвета, удивил пользователей сети.