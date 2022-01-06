Священник разрешил не целовать иконы при посещении богослужений на Рождество

Главный редактор православного молодежного журнала «Наследник», протоиерей Максим Первозванский в интервью радио Sputnik посоветовал, как отпраздновать Рождество в условиях пандемии COVID-19.

«Сейчас не только коронавирус, но и другие достаточно опасные вирусные инфекции ходят, по крайней мере, по столице. Поэтому, если вы чувствуете признаки простудного заболевания, пожалуйста, не появляйтесь в местах, где вы можете заразить других людей, воздержитесь от посещения родных, близких, от посещения богослужений, потому что ваше желание оказаться на празднике может обернуться проблемами и горем для других людей», — рассказал протоиерей. Он также отметил, что если признаков заболевания нет, то посещать службы разрешается. При этом не рекомендуется целовать иконы — можно ограничиться почтительным поклонением — и соблюдать социальную дистанцию, сообщил Первозванский.

По его словам, невакцинированным людям лучше посетить службу не в саму Рождественскую ночь, а в другие дни. Святки будут длиться до Крещенского сочельника, можно выбрать любое удобное время для посещения храма, рассказал священник.

«Если вы здоровы, вакцинированы, то никаких особых причин не собираться вместе с родными, близкими и друзьями я не вижу. Это главный мирный праздник, хороший повод собраться, главное, не переругаться. Надо максимально соблюсти мир и любовь между собой и друзьями, родными и близкими», — заключил протоирей.

Ранее известный священник причислил гадания служению сатане и пригрозил расплатой.