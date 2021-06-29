Сын российского чиновника утопил Tesla в Подмосковье

В подмосковной Барвихе утонул автомобиль Tesla, водителем оказался 21-летний студент МГИМО и сын председателя правительства Ярославской области Дмитрия Степаненко Артем. Об инциденте сообщает 76.RU.

Уточняется, что утром 29 июня молодой человек, который находился в салоне один, потерял управление в районе Подушкинского шоссе. В результате автомобиль врезался в отбойник и слетел в пруд.

Отец пережившего ДТП Артема подтвердил информацию об аварии и заверил, что с его наследником все в порядке. «Дорожная обстановка такая была», — заявил он, комментируя ситуацию.

Согласно предварительным данным, Степаненко-младший ехал за рулем Tesla Model S. Стоимость такой машины в кузове Tesla Model S Long Range Plus этого года составляет 7 720 208 рублей.

В сети появились кадры с места аварии. Судя по ним, машина серьезно пострадала и восстановлению не подлежит.

Ранее сообщалось, что любовница умершего миллиардера вывезла из его особняка под Москвой драгоценности.

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