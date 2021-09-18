Такса московских спасателей Маруся покорила Instagram

В 2018 году в Instagram появилась страничка таксы по кличке Маруся. Хозяйка собаки — глава пресс-службы департамента ГОЧСиПБ города Москвы Елена Епур. Она рассказала, что Маруся стала фактически главным внештатным психологом и талисманом московских спасателей.

«Она приносит радость людям, работающим в напряженном графике, спасающим жизни. А тут — такса. Она будто бы разбавляет рабочий день. Спасатели ее гладят, кормят, общаются с ней и в эти моменты хоть немного отвлекаются, расслабляются и отдыхают», — сказала Епур.

Она добавила, что Маруся — великолепная актриса. Собака здорово подыгрывает во время съемок для своего Instagram. «Когда мы снимали, как она засыпает, я просто говорила: "Маруся, закрой глаза!" — и она закрывала их, а потом долго и спокойно лежала. Когда ей надоедало, она приоткрывала один глаз и вопросительно смотрела на меня: "Мам, ну что? Все уже?" — описала процесс подготовки контента глава пресс-службы.

На сегодняшний день аккаунт Маруси насчитывает 2716 подписчиков, а посты с ее участием набирают по несколько сотен лайков.

Ранее в сентябре в социальных сетях стало вирусным видео, на котором москвичка открывает бутылку шампанского бокалом. Только в Instagram ролик набрал более 11,8 миллиона просмотров. На кадрах девушка под песню Pretty Woman аккуратными движениями несколько раз проводит основанием бокала по бутылке, после чего пробка выскакивает.

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