Влюбленные весь день катались на такси и задолжали более 20 тысяч рублей

Пара влюбленных, решивших прокатиться по Подмосковью, обманула водителя такси более чем на 20 тысяч рублей, пишет издание Mash.

27-летний водитель приехал на заказ на Ярославское шоссе, где к нему в авто сели девушка и молодой человек. В руках у них была сумка и прозрачный конверт, забитый иностранной валютой. Клиенты сразу же попросили таксиста одолжить им пять тысяч рублей для оплаты предыдущему водителю, заверив, что как только они обменяют валюту, то сразу вернут деньги.

После этого пассажиры сообщили, что им придется совершить долгий маршрут по Подмосковью. Для успокоения таксист запросил предоплату. Тогда клиент положил ему в бардачок пачку мелких купюр. Остановок пришлось совершить множество, и в какой-то момент девушка вновь куда-то отлучилась, а парень вышел покурить, но так и не вернулся, незаметно забрав деньги с собой.

По словам таксиста, клиенты задолжали ему в общей сумме 23 276 рублей. Мужчина обратился в полицию.

Ранее сообщалось, что каждый седьмой автомобиль такси в Москве оказался опасным для пассажиров. К такому выводу пришли сотрудники Госавтоинспекции, проверив 27 тысяч машин.