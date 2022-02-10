Сегодня в 19:09
1 мин.

В Москве каждый седьмой автомобиль такси оказался опасным для пассажиров

Новости /
В Москве каждый седьмой автомобиль такси оказался опасным для пассажиров
Фото: Сергей Тарасов / Unsplash

Каждый седьмой автомобиль такси в Москве оказался опасным для пассажиров. К такому выводу пришли сотрудники Госавтоинспекции, проверив 27 тысяч машин, передает РЕН ТВ.

Оказалось, что почти четыре тысячи проверенных авто технически неисправны. Кроме того, таксисты массово игнорируют правила остановки и стоянки, управляют авто в состоянии алкогольного опьянения и нередко выезжают на полосу встречного движения.

Среди наиболее распространенных нарушений — нечитаемые номера. Также около тысячи водителей не имеют необходимых документов для управления транспортным средством.

Ранее жители Подмосковья поспорили из-за стоянки битых такси во дворе дома. Многие отметили, что если машина стоит без номеров, то транспортное средство должны эвакуировать.

Партнерские материалы

Размещение рекламы
Редакция
RSS
Пользовательское соглашение

Moslenta, 2022 г. 18+

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter

Телефон редакции: +7 495 785-17-00

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.