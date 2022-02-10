В Москве каждый седьмой автомобиль такси оказался опасным для пассажиров

Каждый седьмой автомобиль такси в Москве оказался опасным для пассажиров. К такому выводу пришли сотрудники Госавтоинспекции, проверив 27 тысяч машин, передает РЕН ТВ.

Оказалось, что почти четыре тысячи проверенных авто технически неисправны. Кроме того, таксисты массово игнорируют правила остановки и стоянки, управляют авто в состоянии алкогольного опьянения и нередко выезжают на полосу встречного движения.

Среди наиболее распространенных нарушений — нечитаемые номера. Также около тысячи водителей не имеют необходимых документов для управления транспортным средством.

Ранее жители Подмосковья поспорили из-за стоянки битых такси во дворе дома. Многие отметили, что если машина стоит без номеров, то транспортное средство должны эвакуировать.