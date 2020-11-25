Таксист избил женщину в центре Москвы

В центре Москвы, на Большой Садовой улице таксист избил женщину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел вечером 24 ноября. Не уточняется, была ли пострадавшая пассажиркой в машине водителя.

Женщину госпитализировали с ушибами, подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства конфликта.

В октябре московский таксист отвез пьяную клиентку к себе домой и облизал ей грудь. Горожанка написала заявление в полицию.

Еще больше интересного в наших "Одноклассниках". Подпишись!