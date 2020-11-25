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Таксист избил женщину в центре Москвы
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
В центре Москвы, на Большой Садовой улице таксист избил женщину. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел вечером 24 ноября. Не уточняется, была ли пострадавшая пассажиркой в машине водителя.
Женщину госпитализировали с ушибами, подозрением на сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются обстоятельства конфликта.
В октябре московский таксист отвез пьяную клиентку к себе домой и облизал ей грудь. Горожанка написала заявление в полицию.
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