Таксист изнасиловал пьяную россиянку в Москве

Таксист «Яндекса» обвиняется в изнасиловании девушки на северо-западе Москвы. Об инциденте пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

Уточняется, что в полицию обратилась мать пострадавшей. Она заявила, что ее 25-летняя дочь воспользовалась услугами известного агрегатора такси, чтобы доехать домой. По словам женщины, водитель на белом Hyundai Solaris не довез клиентку до места назначения на улице Маршала Бирюзова — он остановился за несколько поворотов до нужной точки и изнасиловал россиянку. Девушка не смогла оказать сопротивление из-за нетрезвого состояния.

Следователи проводят проверку по факту случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее работница эскорт-услуг обвинила клиента в изнасиловании. Пострадавшая рассказала, что связалась с преступником через одну из Telegram-групп. Тот пообещал «хорошо заплатить», однако при встрече начал душить девушку и выгнал ее на улицу без денег.

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