Таксист оправдался за «изнасилование» пьяной девушки

Девушка призналась, что смутно помнила поездку домой на белом такси Hyundai Solaris. В то же время у нее в памяти остались обрывки фраз, когда водитель якобы говорил ей, что не выпустит из машины.

Следователи оперативно задержали молодого человека. Однако таксист заявил, что в злополучную ночь заметил девушку в районе сада «Эрмитаж». Москвичка была без куртки, из разбитых коленей у нее текла кровь, также она была разута.

Водитель остановился и помог россиянке — протер ей раны, усадил в машину и повез домой на улицу Маршала Бирюзова. На ходу пассажирка попыталась открыть дверь, чтобы проветриться, тогда таксист попросил ее вести себя поспокойнее.

Cледователи подтвердили часть показаний мужчины с помощью видеозаписей с городских камер и сняли с него все подозрения.

Ранее работница эскорт-услуг обвинила клиента в изнасиловании. Пострадавшая рассказала, что связалась с преступником через одну из Telegram-групп. Тот пообещал «хорошо заплатить», однако при встрече начал душить девушку и выгнал ее на улицу без денег.

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